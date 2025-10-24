Пятница, 24 октября, 2025
Победители юбилейного журналистского конкурса «Ростелекома» отправятся в Арктику

Валерия Мединская

Стартовал XV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:
• печатная пресса;

• телевидение и видеоконтент в СМИ;

• радио и подкасты;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа;

и пять специальных:

■ «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России;

■ «Фундамент цифровизации» от «Базиса»;

■ «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»;

■ «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»;

■ «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:
«В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут “Базис” и “Ростелеком”. Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов “Ростелекома”, культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ».

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса:
«Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс “Вместе в цифровое будущее”».

В состав федерального жюри вошли:

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Дмитрий Захаров — журналист;

Татьяна Исакова — редактор отдела телекоммуникаций и медиа газеты «Коммерсантъ»;

Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»;

Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;

Александр Попов — PR-директор «Базиса»;

Олег Седов — журналист, эксперт по кибербезопасности «Ростелекома»;

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.

Александр Попов, PR-директор «Базиса», член жюри конкурса:
«ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой — это то, что обеспечивает стабильность, безопасность и управляемость всей цифровой экосистемы. Но в публичном поле ему по-прежнему уделяется меньше внимания, чем прикладному софту. Мы поддержали номинацию “Фундамент цифровизации”, потому что важно уметь объяснять значение суверенных продуктов доступным, понятным языком. Хочется, чтобы журналисты и блогеры чувствовали в этой теме простор для собственного профессионального роста и понимали, что именно за счет подобного класса решений сегодня строятся устойчивые, импортонезависимые ИТ-системы — от виртуализации до программно-определяемых решений, СУБД и СХД».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса:
«Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании культуры кибербезопасности — именно через журналистские материалы важные темы защиты детей в интернете становятся понятными и близкими широкой аудитории. Особенно ценно, что конкурс “Вместе в цифровое будущее” ориентирован на региональные СМИ и блогеров: это позволяет говорить о цифровой безопасности там, где обратная связь с людьми самая живая — в городах и регионах нашей страны. Альянс по защите детей в цифровой среде благодарен “Ростелекому” за внимание к этой теме и за возможность организации специальной номинации, посвященной киберрискам в детской среде. Мы видим, как растет интерес журналистов к вопросам цифровой грамотности, и уверены, что такие инициативы помогают повышать уровень осведомленности детей, подростков и их родителей о безопасном поведении в онлайне».

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com, член жюри конкурса:
«Любой конкурс, где можно проявить свои профессиональные таланты -— это стартовая площадка или трамплин для молодых авторов, тех, кто пробует себя в телеком-индустрии и не только в ней. Когда есть возможность соревноваться с лучшими — это показывает, как сильные, так и слабые стороны участника. И здесь важен олимпийский принцип: не победа главное, а — участие. Очень хочется пожелать всем претендентам проявить свои лучшие стороны, взвешенно подойти к правилам конкурса и не спешить с выбором предоставляемых материалов. Конкурс позволяет понять себя и измениться к лучшему».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.

