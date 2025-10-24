В Рязани построили многоуровневую парковку на 499 мест

В Рязани, на Московском шоссе в районе торгового центра «Премьер», завершилось строительство многоуровневой автомобильной парковки. Объект возведён застройщиком ООО «СЗ Пакгауз», сообщает региональный Госстройндзор.

Для удобства пользователей на территории предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Здание оборудовано постом охраны, санузлом, электрощитовой и специальными помещениями для хранения уборочного оборудования и пожарного инвентаря. На каждом из этажей обустроены лифтовые холлы и лестничные клетки. Въезд и выезд на территорию контролируются автоматическими шлагбаумами.

Вместиетельность парковки — 499 машиномест.

В настоящий момент сотрудники Госстройнадзора проверяют работу всех инженерных систем благоустройства прилегающей территории. Когда именно паркинг начнёт работу, пока неизвестно.