Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Чтобы оформить меры федеральной и региональной поддержки, пенсионерам важно подать заявление в установленные сроки. Об этом агентству «Прайм» рассказала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В частности, льготники федерального уровня могут получать положенные им социальные услуги в денежном эквиваленте. В этот пакет входят оплата лекарств по рецептам, компенсация проезда к месту лечения и путёвки на санаторно-курортное оздоровление.

Чтобы перевести соцуслуги в денежную форму, требуется подать специальное заявление, пояснила финансист. Помимо этого, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости и могут претендовать на налоговые вычеты. Чтобы воспользоваться налоговыми послаблениями, необходимо до 1 ноября текущего года обратиться в ФНС, указав выбранный объект, рассказала Юлия Финогенова.

Также раждане старше 70 лет имеют право на субсидию для возмещения взноса на капремонт. Для её получения сначала нужно оплатить взнос, а затем подать документы на компенсацию.

Существуют другие льготы, региональные. Например, адресная социальная помощь, которая также предоставляется после подачи заявления. Специалисты рекомендуют оформить оформить все документы заранее, то есть уже сейчас, чтобы в следующем году получать все положенные выплаты.