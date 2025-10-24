300 тонн противогололёдных реагентов поставят для обработки улиц Рязани

На портале Госзакупок размещён тендер более чем на 8,6 млн руб. Средства предназначены для закупки реагентов, которые будут использоваться в зимний период для борьбы с гололёдом в Рязани.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит поставить в город 200 тонн антигололёдных составов, подходящих для любых покрытий, и дополнительно 100 тонн специализированных реагентов для тротуаров и пешеходных зон. Материалы должны быть гранулированными и иметь белый, серый либо коричневый оттенок.

Заказчиком реагентов выступает Дирекция благоустройство города. Победитель торгов обязан обеспечить доставку всей партии реагентов, упакованных в мягкие контейнеры, не позднее 20 ноября 2025 года.