Два трупа нашли в сгоревшей машине после пожара на парковке в Москве 

В московском районе Тёплый Стан ночью произошёл крупный пожар. На парковке во дворе жилого дома загорелись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

После ликвидации возгорания в одном из полностью выгоревших транспортных средств — автомобиле УАЗ 2206 («Буханка») — были обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, огонь распространился на соседние машины — Audi, Volkswagen и Ford, все с московскими регистрационными номерами. Общая площадь пожара составила не менее 20 квадратных метров.

Как уточняют в надзорном ведомстве, точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход проверки и работу следственных органов по данному факту.

По данным SHOT, возгорание произошло около двух часов ночи. Жители ближайших домов заметили пламя и вызвали экстренные службы. Огонь удалось потушить, однако УАЗ и соседние машины серьёзно повреждены.

Следственные органы и эксперты рассматривают несколько версий произошедшего, включая поджог и неисправность электропроводки.