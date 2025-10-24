Пятница, 24 октября, 2025
Транспорт и дороги

Губернатор Павел Малков: Ряд новых технических решений с выставки «Дорога 2025» будем внедрять в Рязанской области

Валерия Мединская

Губернатор Павел Малков на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025», которая проходит в Ставропольском крае, выступил модератором пленарного заседания. Речь шла о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», использовании искусственного интеллекта для повышения безопасности движения, эффективности ремонта и эксплуатации автодорог, возможностях автоматизированной дорожно-строительной техники.

В пленарном заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Руслан Лечхаджиев, гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, главы российских регионов, представители отраслевых компаний, общественных объединений, разработчики технологических решений, научные эксперты. От Рязанской области в работе участвовали Вице-губернатор Артем Бранов и заместитель Председателя Правительства – министр транспорта и автодорог Павел Супрун. 

В ходе дискуссии предметно обсуждались ключевые направления развития дорожной отрасли, транспорта и системные проблемы, технологии строительства, реконструкции и эксплуатации трасс, использования спутниковых систем связи для мониторинга их состояния, снижения аварийности на автодорогах, современные решения для планирования работ, потенциал беспилотной дорожно-строительной техники и вопросы обеспечения технологического суверенитета, роста производительности труда, подготовки квалифицированных специалистов для отрасли. 

Губернатор Павел Малков после пленарного заседания подчеркнул в комментарии журналистам, что она прошла очень продуктивно, состоялась интересная дискуссия, которая даст импульс дальнейшей совместной работе в отрасли и внедрению современных технологий и спецмашин. 

«За инновациями, автоматизацией дорожных работ будущее. Внедрение новых технологий ведется сейчас во всех сферах. В дорожной они тоже назрели. То, что представлено на выставке, — это и есть будущее отрасли. В целом у нас в стране она развивается очень интенсивно. Довольно много езжу и вижу кардинальные улучшения. Нужно соответствовать времени, сейчас есть новые решения, новые технологии, которые могут вывести дорожную отрасль на более высокий уровень. Мы в Рязанской области готовы внедрять инновации и не отставать в этом направлении от других субъектов России. Ряд новых технических решений, в первую очередь в области обеспечения безопасности дорожного движения, обустройства автодорог, развития системы светофоров, которые презентованы на выставке «Дорога-2025» будут внедряться в Рязанском регионе». Павел Малков добавил, что дал поручение профильным руководителям проработать такие планы. 

Глава региона также отметил, что в настоящее время необходимо уделить повышенное внимание решению вопроса дефицита кадров. Специалистам, давно работающим в отрасли, не хватает современных компетенций и нужно переобучаться, также у нового поколения новые требования к условиям труда. Кроме того, в приоритете сегодня должна быть работа по приведению в порядок автодорог местного значения, в первую очередь дорожной сети внутри опорных населенных пунктов. Такое поручение главам регионов на пленарном заседании озвучил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. 

XII Международная специализированная выставка «Дорога 2025» проходит с 21 по 23 октября в Минеральных Водах. Организатором выступает Федеральное дорожное агентство при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. В ней принимает участие более 3,5 тысяч представителей органов власти, науки и бизнеса, производителей техники, материалов и оборудования, а также ключевых экспертов дорожного хозяйства.

