Беспилотник залетел в квартиру в Красногорске, пострадали пять человек

В подмосковном Красногорске в два часа ночи 24 октября беспилотник ВСУ попал в жилой дом на бульваре Космонавтов. В результате пострадали пять человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В больницы отправили четверых — троих взрослых в Красногорскую горбольницу №1, ребенка — в Центр имени Рошаля. Сообщается, что взрослые получили травмы головы, у них зафиксированы переломы костей, осколочные ранения. У ребёнка — вывих колена и легкие травмы голени.

Воробьёв пообещал оказать раненым необходимую помощь, на месте взрыва работают работники оперативных служб.

Фото: t.me/vorobiev_live