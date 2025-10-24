Силы ПВО РФ за ночь сбили 111 украинских беспилотников над 13 регионами страны

В ночь на пятницу, 24 октября, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, всего было уничтожено 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество целей сбито над Ростовской областью — 34 дрона. В Брянской области силы ПВО ликвидировали 25 аппаратов, в Калужской — 11. Кроме того, по 10 украинских беспилотников уничтожено в небе над Новгородской областью, семь — над Белгородской областью и еще семь — над территорией Республики Крым.

Пять дронов сбиты в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае. По два беспилотника уничтожено над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Липецкой, Тверской и Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Напомним также, что сегодня ночью беспилотник залетел в квартиру в Красногорске Мособласти. Пострадали пять человек, включая ребёнка.