В Рязани подвели итоги корпоративного турнира «Фабрики процессов»

В Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги регионального турнира по «Фабрике процессов». Он проводился в рамках федерального проекта «Производительность труда» с целью популяризации бережливого мышления, обмена опытом между представителями рязанских компаний, получения навыков командообразования.

В этом году лучшими стали:

I место ― МГК «Световые Технологии»;

II место ― 1 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов;

III место ― 2 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов.

В направлении «Фабрика офисных процессов» победил завод «Красное знамя», II место ― у команды «Инициативы», III место заняли сотрудники регионального минэкономразвития и компании «Печатные технологии».

Победители традиционно получили сертификаты на посещение компаний с развитой производственной системой, а также комплекты брендированной продукции от РЦК.

«Соревнования на «Фабрике процессов» позволяют активнее тиражировать практики непрерывных улучшений, обучать и вовлекать в работу максимальное количество сотрудников предприятий, ― отметил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. ― Приятно, что команда нашего министерства стала одной из лучших, доказав, что оптимизации поддаются не только производственные процессы, но и документооборот в государственных структурах. Поздравляю победителей и желаю не останавливаться на достигнутом!»

Напомним, на сегодняшний день 116 рязанских предприятий охвачены мерами господдержки по повышению производительности труда. Эксперты РЦК помогают им внедрять бережливые технологии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробности о его реализации можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.