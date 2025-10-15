Пятница, 17 октября, 2025
Рязанские компании нарастили производство благодаря участию в проекте «Производительность труда»

Две рязанские компании завершили активную фазу федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Напомним, его реализацией в регионе занимается Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.

Так, на приборостроительном предприятии «Инвард» выработка продукции на пилотном потоке увеличилась на 15%, ее дефектность снизилась на 15,3%, а время протекания процесса изготовления сократилось на 29%. Сотрудники «Инварда» прошли обучение бережливым инструментам, применили их на практике на площадке «Фабрики процессов», посетили ряд образцовых предприятий региона. Важную роль в систематизации и оптимизации процессов сыграли методические материалы ИТ-платформы производительность.рф.

Рязанская компания «Инициатива» внедрила бережливые технологии в свои процессы, что позволило снизить время их протекания на 40%, а количество запасов ― на 88%. Выработка на пилотном участке увеличилась на 18% на человека в час.

― Результатом мы довольны. Но не собираемся на этом останавливаться ― хотим тиражировать практики на все участки в дальнейшем. И, думаю, у нас все получится благодаря поддержке экспертов РЦК ― наших наставников в области бережливых технологий, ― рассказала генеральный директор «Инициативы» Ольга Баштова.

