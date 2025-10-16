Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В ноябре 2025-го сроки перечисления детских и пенсионных пособий сдвинутся из-за официальных праздничных дней. В связи с этим родителям и пенсионерам стоит обратить внимание на даты переводов, чтобы вовремя получить деньги. О том, что поменяется в этом месяце, рассказали «Известия».

Почему график изменится

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Перенос выходных выглядит так: 1 ноября станет рабочим днем, а 3 ноября — выходным. Поэтому социальные выплаты поступят досрочно, 1 ноября, чтобы граждане успели подготовиться к праздникам.

Детские выплаты: новые даты

Обычно детские пособия переводят до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре деньги придут раньше.

1 ноября перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первенца до трех лет, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным. Обычно эти переводы приходят 3-го числа, но в ноябре оно выпадает на выходной.

5 ноября зачислят ежемесячное пособие из материнского капитала. 7 ноября работающие родители детей до полутора лет также получат выплаты раньше обычного. Перевод средств может растянуться на весь день.

Стоит помнить, что в ноябре россияне получают социальные выплаты за предшествующий месяц — октябрь.

Пенсии: когда ждать

Пенсии выплачивают с 3-го по 25-е число ежемесячно. Точная дата зависит от региона и способа получения.

В праздничные дни расписание пенсий корректируется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержками из-за нерабочих дней. Если стандартная дата выплаты совпадает с праздником или выходным, пенсию перечисляют досрочно — как правило, в последний рабочий день перед праздниками.

График выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в ноябре 2025 г. в Москве

Дата выплатыГород Москва (структурные подразделения УФПС г. Москвы)ТиНАО (структурные подразделения УФПС Московской области)
3 ноябряЗа 3 и 4 ноябряЗа 4 ноября
5, 6 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
7 ноябряЗа 7 и 9 ноябряЗа 7 и 9 ноября
8, 10-13 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
14 ноябряЗа 14 и 16 ноябряЗа 14 и 16 ноября
15, 17, 18 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
Период выплатС 3 по 18 ноября 2025 г.С 3 по 18 ноября 2025 г.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для нелегальных гидов

Тарбаев отметил, что профилактика подобных трагедий крайне важна, и хотя СМИ подробно освещают все случаи, этого «недостаточно».

82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его.

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России