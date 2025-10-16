Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

В ноябре 2025-го сроки перечисления детских и пенсионных пособий сдвинутся из-за официальных праздничных дней. В связи с этим родителям и пенсионерам стоит обратить внимание на даты переводов, чтобы вовремя получить деньги. О том, что поменяется в этом месяце, рассказали «Известия».

Почему график изменится

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Перенос выходных выглядит так: 1 ноября станет рабочим днем, а 3 ноября — выходным. Поэтому социальные выплаты поступят досрочно, 1 ноября, чтобы граждане успели подготовиться к праздникам.

Детские выплаты: новые даты

Обычно детские пособия переводят до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре деньги придут раньше.

1 ноября перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первенца до трех лет, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным. Обычно эти переводы приходят 3-го числа, но в ноябре оно выпадает на выходной.

5 ноября зачислят ежемесячное пособие из материнского капитала. 7 ноября работающие родители детей до полутора лет также получат выплаты раньше обычного. Перевод средств может растянуться на весь день.

Стоит помнить, что в ноябре россияне получают социальные выплаты за предшествующий месяц — октябрь.

Пенсии: когда ждать

Пенсии выплачивают с 3-го по 25-е число ежемесячно. Точная дата зависит от региона и способа получения.

В праздничные дни расписание пенсий корректируется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержками из-за нерабочих дней. Если стандартная дата выплаты совпадает с праздником или выходным, пенсию перечисляют досрочно — как правило, в последний рабочий день перед праздниками.

График выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в ноябре 2025 г. в Москве