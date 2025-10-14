Более 480 отцов взяли декретный отпуск по уходу за ребенком с начала 2025 года

В Рязанской области в 2025 году более 480 отцов взяли декретный отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР).

Пока отец ухаживает за малышом, СФР ежемесячно выплачивает ему пособие в размере 40% от среднего заработка. Минимальный размер этого пособия составляет 10 103,83 рубля в месяц, а максимальный — 68 995,48 рубля. Выплаты продолжаются до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Для получения пособия отец должен подать заявление своему работодателю о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Важно отметить, что право на ежемесячное пособие также имеют другие родственники и опекуны, которые фактически ухаживают за ребенком. Каждая семья сама решает, кто будет рядом с малышом в первые годы его жизни, но пособие до 1,5 лет выплачивается тому, кто официально трудоустроен, оформил отпуск и осуществляет уход за ребенком.