В Рязанской области увеличили выплаты молодым семьям и беременным студенткам

Депутаты регионального парламента на заседании в среду, 15 октября, внесли изменения в закон, направленный на дополнительную финансовую поддержку беременных женщин и молодых семей (до 35 лет) с детьми, а также повышение уровня рождаемости в Рязанской области.

Корректировками предусмотрено повышение выплат по двум действующим мерам поддержки. Так, при рождении третьего и последующих детей в молодой семье размер единовременной выплаты увеличен с 300 000 до 350 000 рублей, беременным женщинам, обучающимся по очной форме, – со 100 000 до 120 000 рублей. При этом в новой редакции закона при предоставлении единовременной выплаты беременным студенткам исключено обязательное условие обучения в региональных образовательных организациях.

Увеличение расходов на выплаты будет обеспечено в рамках выделенных региону средств на предоставление мер социальной поддержки молодым, многодетным семьям, а также беременным женщинам.