Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе с «МК», как Россия может резко ответить на поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине.
По его мнению, Москва может выступить с жестким предупреждением, на которое обратит внимание Белый дом.
Военный эксперт считает, что Россия может направить эту информацию Штатам по официальным каналам.
На пятницу запланирована встреча Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней, как ожидается, могут объявить о передаче Киеву «Томагавков».