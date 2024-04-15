15 апреля Группа компаний «Автоимпорт» празднует очередной, 27-ой День рождения

Годом начала работы компании под брендом «Автоимпорт» считается 1997 год, когда был принят первый заказ на автомобильные запасные части из-за рубежа. По пришествию лет ГК «Автоимпорт» выросла и закрепила за собой звание надежного дилера автомобилей, качественного сервиса, современного партнера и внимательного работодателя.

На сегодняшний день Группа компаний «Автоимпорт» — это четыре города присутствия, более сорока брендов авто, шестьдесят дилерских центров, одиннадцать площадок для реализации автомобилей с пробегом, сеть магазинов запчастей и собственная студия детейлинга, автошкола, прокат и круглосуточный эвакуатор, а самое главное – почти две тысячи сотрудников.

«С начала года в портфеле компании появилось три новых бренда – GAC, HAVAL PRO и SOLARIS. Открылся второй дилерский центр OMODA&JAECOO в Рязани, новый дилерский центр GEELY в Липецке. Мы постоянно развиваемся, чтобы удовлетворять растущий спрос наших клиентов. Придерживаемся мнения, что, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее» — поделились в пресс-службе Группы компаний.

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