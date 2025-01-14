1,6 тыс. российских деревень и сёл получат доступ к интернету в 2025 году

Представители Минцифры РФ подвели результаты голосования за малочисленные населённые пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке в 2025 году. Всего в этом году он появится в 1,6 тыс. деревень и сёл.
Голосование в 2024 году длилось с 5 августа по 17 ноября, в нём приняли участие свыше 717 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или через портал Госуслуг могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Как голосовали
- через Госуслуги — более 479 тыс. человек
- по почте — свыше 238 тыс. человек
Топ-5 населённых пунктов, за которые отдали больше всего голосов
- село Липники, Краснодарский край
- деревня Чепорово, Ярославская область
- село Юнкюр, Якутия
- деревня Столбищи, Ярославская область
- деревня Чернево, Вологодская область
Самые активные регионы по голосованию
- Башкирия
- Ярославская область
- Якутия
- Вологодская область
- Забайкальский край.
Рейтинг голосования в Рязанской области:
м.р-н Сасовский, с.п. Трудолюбовское, с Шевали-Майданы — 988
м.р-н Спасский, с.п. Панинское, с Новики — 851
м.р-н Кораблинский, с.п. Пустотинское, с Троица — 723
м.р-н Спасский, с.п. Михальское, д Желобова Слобода — 662
м.р-н Кадомский, с.п. Кущапинское, д Заулки — 642
м.р-н Кадомский, с.п. Котелинское, с Чермные — 571
м.р-н Милославский, с.п. Павловское, с Боршевое — 566
м.р-н Рыбновский, с.п. Алешинское, с Пальные — 512
м.р-н Касимовский, с.п. Булгаковское, д Алешино — 451
м.р-н Спасский, с.п. Собчаковское, с Дубовичье — 274
м.р-н Шацкий, с.п. Желанновское, с Желанное — 241
м.р-н Клепиковский, с.п. Екшурское, с Задне-Пилево — 222
м.р-н Ермишинский, с.п. Нарминское, с Нарма — 165
м.р-н Милославский, с.п. Богородицкое, с Богородицкое — 162
м.р-н Касимовский, с.п. Которовское, с Которово — 122
м.р-н Скопинский, г.п. Павелецкое, с Павелец — 122
м.р-н Сапожковский, с.п. Березниковское, с Красный Угол — 119
м.р-н Сасовский, с.п. Гавриловское, с Гавриловское — 112
м.р-н Александро-Невский, с.п. Каширинское, с Ново-Сергиевка — 91
м.р-н Милославский, с.п. Большеподовечинское, с Большое Подовечье — 81.
Как узнать, попал ли населённый пункт в список
- Зайти на страницу голосования на Госуслугах
- Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населённый пункт, по нему появится статус
Голосование за подключение к интернету малочисленных населённых пунктов проходит с 2021 года, за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сёл. Голосование состоится и в этом году.
Обеспечение связью малых населённых пунктов является для нас одним из приоритетов. Мы продолжим работу по установке в них базовых станций. До 2030 года связь должна быть во всех населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек.