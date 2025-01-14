1,6 тыс. российских деревень и сёл получат доступ к интернету в 2025 году

Представители Минцифры РФ подвели результаты голосования за малочисленные населённые пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке в 2025 году. Всего в этом году он появится в 1,6 тыс. деревень и сёл.

Голосование в 2024 году длилось с 5 августа по 17 ноября, в нём приняли участие свыше 717 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или через портал Госуслуг могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.



Как голосовали

через Госуслуги — более 479 тыс. человек

по почте — свыше 238 тыс. человек

Топ-5 населённых пунктов, за которые отдали больше всего голосов

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село Липники, Краснодарский край деревня Чепорово, Ярославская область село Юнкюр, Якутия деревня Столбищи, Ярославская область деревня Чернево, Вологодская область

Самые активные регионы по голосованию

Башкирия

Ярославская область

Якутия

Вологодская область

Забайкальский край.

Рейтинг голосования в Рязанской области: м.р-н Сасовский, с.п. Трудолюбовское, с Шевали-Майданы — 988 Реклама м.р-н Спасский, с.п. Панинское, с Новики — 851 м.р-н Кораблинский, с.п. Пустотинское, с Троица — 723 м.р-н Спасский, с.п. Михальское, д Желобова Слобода — 662 м.р-н Кадомский, с.п. Кущапинское, д Заулки — 642 м.р-н Кадомский, с.п. Котелинское, с Чермные — 571 м.р-н Милославский, с.п. Павловское, с Боршевое — 566 м.р-н Рыбновский, с.п. Алешинское, с Пальные — 512 м.р-н Касимовский, с.п. Булгаковское, д Алешино — 451 м.р-н Спасский, с.п. Собчаковское, с Дубовичье — 274 м.р-н Шацкий, с.п. Желанновское, с Желанное — 241 м.р-н Клепиковский, с.п. Екшурское, с Задне-Пилево — 222 м.р-н Ермишинский, с.п. Нарминское, с Нарма — 165 м.р-н Милославский, с.п. Богородицкое, с Богородицкое — 162 м.р-н Касимовский, с.п. Которовское, с Которово — 122 м.р-н Скопинский, г.п. Павелецкое, с Павелец — 122 м.р-н Сапожковский, с.п. Березниковское, с Красный Угол — 119 м.р-н Сасовский, с.п. Гавриловское, с Гавриловское — 112 м.р-н Александро-Невский, с.п. Каширинское, с Ново-Сергиевка — 91 м.р-н Милославский, с.п. Большеподовечинское, с Большое Подовечье — 81.

Как узнать, попал ли населённый пункт в список

Зайти на страницу голосования на Госуслугах Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населённый пункт, по нему появится статус

Голосование за подключение к интернету малочисленных населённых пунктов проходит с 2021 года, за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сёл. Голосование состоится и в этом году.



Обеспечение связью малых населённых пунктов является для нас одним из приоритетов. Мы продолжим работу по установке в них базовых станций. До 2030 года связь должна быть во всех населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек.