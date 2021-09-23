Знаки зодиака, которых ждёт большое счастье в октябре

Астрологи определили пять знаков зодиака, которые в октябре обретут небывалое счастье. 7info публикует прогноз для тех, кому крупно повезёт.

Телец

В октябре представителям этого знака удача будет сопутствовать во всём. Хорошее настроение, заряд бодрости и уверенность в своих силах не покинут на протяжении всего месяца. Испытав эйфорию, тельцы попытаются прыгнуть выше головы. Однако делать этого не стоит. Лучше сосредоточиться на «земных» задачах и вложить свои силы в решение вопросов, которые оставались до этого без внимания.

Рак

В октябре в жизни представителей знака Рак наконец-то начнётся светлая полоса. Решатся проблемы на работе, установятся мир и спокойствие в семье. Возможно, Раков ожидает поступление больших средств. Важно отнестись к прибыли с умом и не растратить крупную сумму на мелочи.

Дева

Девы озадачат себя вопросами продвижения по карьерной лестнице, и всё заветное обязательно сбудется. В приоритете – сферы любви и финансов. В них представителей этого знака ждёт небывалый успех. Важно не сдавать перед преградами и помнить, что звёзды на стороне упорных и целеустремлённых людей.

Стрелец

Стрельцов ожидает время эмоционального и интеллектуального подъёма. Смело можно браться за новые проекты, искать более прибыльную работу, решать финансовые и бытовые вопросы. Правда, в погоне за счастьем не забывайте о семье. Домочадцы нуждаются в вашей любви и заботе.

Рыбы

Хорошее время астрологи сулят и рыбам. В октябре можно попробовать себя в новой сфере. Все новые начинания рано или поздно ознаменует успех. Хорошо пойдут дела финансовые и любовные. Но звёзды советуют Рыбам быть осторожнее: завистники с лёгкостью заметят положительные изменения и сделают всё, чтобы жизнь не казалась мёдом.