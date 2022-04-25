Жизнь перевернётся: представителям трёх знаков зодиака грозят серьёзные перемены в мае

Известный астролог Павел Глоба предупреждает: жизнь представителей трёх знаков зодиака изменится в мае 2022 года. Причём изменения могут быть как положительные, так и отрицательные.

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Неспокойный месяц ждёт Тельцов. Могут прийти как приятные, так и скорбные известия от близких. Именно в мае жизнь Тельцов начнёт серьёзно меняться, особенно это касается финансового положения. Глоба советует Тельцам принимать решения с холодной головой и на всякий случай обеспечить себя «подушкой безопасности».

Резко поменяется жизнь Львов, но, к счастью, в позитивном ключе. Это касается работы и карьеры. Глоба советует Львам не упускать возможности, которые одна за другой начнут появляться уже с начала мая. Во второй раз выгодные сделки могут и не предложить. При этом не стоит забывать об отдыхе – представителям этого знака обязательно стоит предусмотреть небольшой отпуск, чтобы восстановить силы.

Изменения в личной жизни ждут Стрельцов. Возможно, они узнают о пополнении или свадьбе. Одинокие представители этого знака могут встретить вторую половину. Чтобы всё случилось, нельзя сидеть дома. Приятные знакомства удастся завести только в случае активности.