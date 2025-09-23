Вторник, 23 сентября, 2025
Общество

Жизнь и творчество Сергея Есенина в столице

7info7
С.А. Есенин с отцом А.Н. Есениным и дядей И.Н. Есениным

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

Москва занимала важное место в жизни и творчестве С.А. Есенина. С 1912 года по 1925 год, не смотря на некоторые перерывы, этот город был основным местом жительства поэта, откуда он порой выезжал на продолжительное время. С именем Есенина связаны много московских адресов. В одном из произведений Сергей Александрович писал: «Я люблю этот город вязевый…», а себя называл «московским озорным гулякой».

Впервые Сергей Есенин приехал в Москву из Константинова в конце июня 1911 года навестить отца А.Н. Есенина, служившего приказчиком в мясной лавке Н.В. Крылова  и проживающего в общежитии служащих по адресу Большой Строченовский переулок, дом 24, квартира 6. Своему другу Г.А. Панфилову поэт сообщил: «Я был в Москве одну неделю…, хотелось и побыть больше, да домашние обстоятельства не позволили. Купил себе книг штук 25».

С конца июля 1912 года по 8 марта 1915 года поэт жил в Москве постоянно, иногда выезжая в родное село Константиново, на отдых в Крым. Сестра поэта А.А. Есенина в своих воспоминаниях писала: «Отец вызвал к себе в Москву и устроил работать в контору к своему хозяину с тем, чтобы осенью Сергей поступил в учительский институт». С 18 августа 1912 года Сергей Есенин официально был прописан в Москве по адресу «д. 24 Крылова по Строченовскому пер.» и жил в квартире 11 на первом этаже деревянного двухэтажного флигеля, стоящего на каменном подвале в глубине двора.

Стихотворение «Капли» (август, 1912) стало одним из первых, которое С.А. Есенин  написал в Москве. Он тяжело переживал первое время пребывания в большом городе. О чем сообщил своему другу Грише Панфилову в письме: «Печальные сны охватили мою душу. Снова навевает на меня тоска угнетенное настроение. Готов плакать и плакать без конца. Все сформировавшиеся надежды рухнули. Мрак окутал и прошлое и настоящее».

В лавке Крылова Сергей Есенин прослужил конторщиком всего неделю. Сестра поэта Е.А. Есенина вспоминала: «Ему не понравились существующие там порядки… У него к тому времени было написано много стихов, и он хотел быть настоящим поэтом…». Уже с конца августа 1912 года Сергей Есенин работал продавцом в книготорговом товариществе «Культура», в конторе которого проживал с осени 1912 года из-за ссоры с отцом А.Н. Есениным. Свою судьбу будущий поэт видел иначе.

В последующие годы лирик жил по другим адресам Москвы, но этот адрес стал первым. Сейчас здесь располагается музей С.А. Есенина.

