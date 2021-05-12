Жительница Кораблинского района пыталась подкупить сотрудника ГИБДД

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В Кораблинском районе 37-летнюю местную жительницу подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. Уголовное дело на женщину завели по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 28 апреля подозреваемая в служебном кабинете предложила сотруднику ГИБДД 20 тысяч рублей, чтобы он не привлекал её мужа к ответственности за пьяную езду за рулём. От денег полицейский отказался, поэтому преступление не доведено до конца.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Следствие продолжается.