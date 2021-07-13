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Вторник, 13 июля, 2021
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Жительница Брянска рассказала о смерти супруга после прививки от COVID-19

7info7
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 В Брянске  активно идёт прививочная компания от коронавируса.  Редакция «Городского» провела опрос, в ходе которого выяснилось, что реакция на прививку у горожан неоднозначна.

Жительница Брянска рассказала о страшной трагедии, которая произошла с её супругом после вакцинации.

Мужчина, сделав осознанный выбор, привился 21 мая. Через 6 дней организм отреагировал  таким образом, что тест ПЦР показал положительный результат.  А 15 июня он скончался.

Теперь женщина выступает против вакцинации. Подробности, произошедшие с её мужем, она не пояснила, — пишет «Городской».

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