Жительница Брянска рассказала о смерти супруга после прививки от COVID-19

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В Брянске активно идёт прививочная компания от коронавируса. Редакция «Городского» провела опрос, в ходе которого выяснилось, что реакция на прививку у горожан неоднозначна.

Жительница Брянска рассказала о страшной трагедии, которая произошла с её супругом после вакцинации.

Мужчина, сделав осознанный выбор, привился 21 мая. Через 6 дней организм отреагировал таким образом, что тест ПЦР показал положительный результат. А 15 июня он скончался.

Теперь женщина выступает против вакцинации. Подробности, произошедшие с её мужем, она не пояснила, — пишет «Городской».