Жительница Касимова лишилась 100 тысяч рублей, желая заработать на криптобирже

В Касимове 40-летняя женщина потеряла 100 000 рублей, желая заработать на криптобирже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщина нашла рекламу в Интернете, где говорилось о быстром и гарантированном доходе. Она связалась со злоумышленником, который убедил ее перевести деньги через банковское приложение, якобы инвестировав средства в криптовалюту. Когда женщина провела операцию, «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь.

Сообщается, что по данному факту МОМВД России «Касимовский» проводит проверку.