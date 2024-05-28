Вторник, 28 мая, 2024

Жительница Касимова лишилась 100 тысяч рублей, желая заработать на криптобирже

Автор: Кристина Аманн

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Создано с помощью ИИ

В Касимове 40-летняя женщина потеряла 100 000 рублей, желая заработать на криптобирже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщина нашла рекламу в Интернете, где говорилось о быстром и гарантированном доходе. Она связалась со злоумышленником, который убедил ее перевести деньги через банковское приложение, якобы инвестировав средства в криптовалюту. Когда женщина провела операцию, «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь.

Сообщается, что по данному факту МОМВД России «Касимовский» проводит проверку.

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