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Вторник, 17 мая, 2022

Жителя Касимова привлекут к ответственности за ложный донос

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Жителя Касимова привлекут к ответственности за ложный донос

7info7

36-летнего жителя Касимова привлекут к ответственности за сложный донос. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

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Мужчина обратился в полицию с сообщением, что накануне ночью на него напал неизвестный и ударил несколько раз ножом. Со слов заявителя, пол угрозой насилия злоумышленник отобрал у него 300 тысяч рублей и скрылся.

Выяснилось, что ранее пострадавший обращался в медучреждение, где у него зафиксировали ранения спины и головы, которые могли быть нанесены ножом. Инцидент подробно изучили правоохранители и пришли к выводу, что разбойное нападение маловероятно. Затем они узнали, что накануне вечером заявитель выпивал со своим приятелем. В какой-то момент мужчины подрались, возможно, в ходе нетрезвой ссоры пострадавший и получил ранения.

Утром пострадавший обратился за медицинской помощью и, понимая, что теперь раны не скрыть, решил выгородить приятеля, заявив в полицию о разбойном нападении, Однако уловка злоумышленника не удалась.

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В отношении касимовца возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Нарушителю грозит до 3 лет колонии. Второй участник конфликта будет также привлечён к ответственности.

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