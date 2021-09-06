Жители Орла обратились к прокурору из-за тотальной жилищной безысходности

В Орле жители дома №38 по улице Металлургов обратились к прокурору области Владиславу Малкину с просьбой решить их жилищную проблему, пишет ОрелТаймс.

Горожане, которые, как сообщается, отчаялись от бездействия чиновников, просят прокурора вмешаться в ситуацию. Жильцы отметили, что должны были получить новые квартиры 1 января.

«Администрация предлагает нам или судиться, или на помойку отправляться. Здесь живут люди, которые 40 лет отдали предприятию, когда-то предоставившему жилье», — говорится в обращении.

Орловцы обратили внимание на плачевное состояние квартир, которые им предоставляют на расселение. В частности, там отсутствие отопление.

Авторы обращения просят прокурора Малкина не дать им остаться на улице.