Жириновский сравнил последствия коронавируса с вымиранием Рязани

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в телеграм-канале, что, начиная с сентября 2020 года, сделал уже седьмой укол вакцины от коронавируса.
Жириновский обратил внимание на серьёзные последствия пандемии COVID-19.
Председатель ЛДПР отметил, что половина населения страны ещё не понимает необходимости вакцинироваться, значит смерти будут продолжаться.
«Город мёртвых», по его словам, сначала увеличится до размеров Саратова или Тюмени, после перейдёт в разряд городов-миллионников — Волгограда, Уфы или Самары.
Жириновский призвал россиян вакцинироваться. Сам он сначала прививался «Спутником V», а на этот раз — «КовиВаком» от Центра имени Чумакова.