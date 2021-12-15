Жириновский сравнил последствия коронавируса с вымиранием Рязани

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в телеграм-канале, что, начиная с сентября 2020 года, сделал уже седьмой укол вакцины от коронавируса.

Жириновский обратил внимание на серьёзные последствия пандемии COVID-19.

— Только в нашей стране от него погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань, — написал он.

Председатель ЛДПР отметил, что половина населения страны ещё не понимает необходимости вакцинироваться, значит смерти будут продолжаться.

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«Город мёртвых», по его словам, сначала увеличится до размеров Саратова или Тюмени, после перейдёт в разряд городов-миллионников — Волгограда, Уфы или Самары.

Жириновский призвал россиян вакцинироваться. Сам он сначала прививался «Спутником V», а на этот раз — «КовиВаком» от Центра имени Чумакова.