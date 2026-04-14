В Рязани впервые прошёл КВН среди студентов колледжей

13 апреля во Дворце культуры и искусства Рязани состоялся дебютный творческий конкурс «КВН среди студентов СПО». Мероприятие стало центральным событием комедийной программы фестиваля «АртВеретено».

За звание лучших боролись 13 команд из учреждений среднего профессионального образования Рязанской области. Участники шутили на тему «Мой колледж – самый лучший», показывая актёрское мастерство, находчивость и умение работать в команде.

Для гостей также организовали мастер-классы по хореографии, вокалу и сценическому искусству, а на площадке «Цифра» знакомили с современными цифровыми инструментами.

По итогам игры победа досталась команде «Бобры» из Рязанского строительного колледжа им. В. А. Беглова. Второе место у «СМК» из Сараевского многофункционального колледжа, третье — у «Юстиции» из Колледжа правосудия.

Конкурс помог студентам раскрыть таланты, укрепить связи между учебными заведениями региона и дал новый импульс развитию движения КВН в системе СПО.