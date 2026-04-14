Новости кино и ТВ

В Москве состоялась премьера фильма «Коммерсант» с Александром Петровым

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

13 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Коммерсант»(18+) — криминальной драмы с Александром Петровым в главной роли. Пресс-служба НТВ сообщила подробности вечера.

По сюжету начинающий предприниматель Андрей в погоне за лёгкими деньгами оказывается втянут в мошенническую схему. Расплачиваться приходится годами тюремного заключения — и, как выяснится, это лишь начало пути. За решёткой героя ждёт не только наказание, но и переосмысление всей прожитой жизни.

Организаторы премьеры позаботились о том, чтобы гости с первых минут прочувствовали атмосферу картины. Каждый получил билет в виде стодолларовой купюры, только вместо Бенджамина Франклина на ней красовался Александр Петров, а вместо номинала значились ряд и место в зале. Оригинальная деталь заранее настраивала зрителей: это история о том, как большие деньги способны украсть у человека самое главное — его самого.

Со сцены проект представили режиссёры Никита и Фёдор Кравчуки, продюсеры Владимир Малышев, Иван Голомовзюк, Максим Филатов и Илья Бурец, автор бестселлера «Сажайте, и вырастет» Андрей Рубанов, а также актёры: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, Карэн Бадалов и другие.

Сам Петров признался, что именно к таким ролям его готовили в ГИТИСе, в мастерской Леонида Хейфеца. «Когда в мире развлекательного кино сталкиваешься с подобным сценарием — набрасываешься на него всем телом и сердцем», — сказал актёр. По его словам, успех фильма он измеряет просто: если после просмотра люди захотят спорить о судьбе Андрея — значит, всё получилось.

На вечер пришли режиссёры Клим Шипенко, Андрей Кравчук, Евгений Сангаджиев и Пётр Буслов, актёры Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Ирина Безрукова, Аглая Тарасова и многие другие.

Фильм снят при участии ВГИК, Gonzo Film и ON студии, при информационной поддержке НТВ и финансовой — Министерства культуры РФ. Прокатом занимается кинокомпания «Наше кино». В широкий прокат «Коммерсант» выходит 23 апреля.

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера»

В новых сериях Егор Таболин столкнётся с серией загадочных убийств: преступник забирает не только жизни, но и антикварные произведения искусства. Егору предстоит выяснить, кто стоит за этими злодеяниями и наказать виновных. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.
На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.
Песков: работа интернета в РФ наладится, когда не будет нужды в мерах безопасности

Кремль признал, что сбои в работе интернета доставляют неудобства миллионам россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять: ждать нормализации придётся ровно столько, сколько будут действовать основания для принятых мер.
SHOT: Школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в Санкт-Петербурге

По информации источника, восьмиклассница получила ожоги, девочку готовят к госпитализации. 
Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Великом Бурлуке

В ночь на 13 апреля российские войска поразили военные объекты сразу в нескольких регионах Украины. Особого внимания заслуживают удары в Харьковской области, и прежде всего по посёлку Великий Бурлук, расположенному в двадцати километрах от российской границы. 
Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли. 
В Рязани отключили электричество в Дашково-Песочне

Во вторник, 14 апреля, в 10:27 в Рязани в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское шоссе, Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.
Квартиры с террасами от «Мармакс» — пространства для жизни и вдохновения 

Террасы в квартирах всегда были признаком эксклюзивной недвижимости — деталью, доступной единицам. Сегодня эти открытые пространства становятся главным трендом в жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса. Девелоперская компания «Мармакс» в своих проектах в Рязани превращает террасы из редкого бонуса в осознанную философию комфорта.

