В Москве состоялась премьера фильма «Коммерсант» с Александром Петровым

13 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Коммерсант»(18+) — криминальной драмы с Александром Петровым в главной роли. Пресс-служба НТВ сообщила подробности вечера.

По сюжету начинающий предприниматель Андрей в погоне за лёгкими деньгами оказывается втянут в мошенническую схему. Расплачиваться приходится годами тюремного заключения — и, как выяснится, это лишь начало пути. За решёткой героя ждёт не только наказание, но и переосмысление всей прожитой жизни.

Организаторы премьеры позаботились о том, чтобы гости с первых минут прочувствовали атмосферу картины. Каждый получил билет в виде стодолларовой купюры, только вместо Бенджамина Франклина на ней красовался Александр Петров, а вместо номинала значились ряд и место в зале. Оригинальная деталь заранее настраивала зрителей: это история о том, как большие деньги способны украсть у человека самое главное — его самого.

Со сцены проект представили режиссёры Никита и Фёдор Кравчуки, продюсеры Владимир Малышев, Иван Голомовзюк, Максим Филатов и Илья Бурец, автор бестселлера «Сажайте, и вырастет» Андрей Рубанов, а также актёры: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, Карэн Бадалов и другие.

Сам Петров признался, что именно к таким ролям его готовили в ГИТИСе, в мастерской Леонида Хейфеца. «Когда в мире развлекательного кино сталкиваешься с подобным сценарием — набрасываешься на него всем телом и сердцем», — сказал актёр. По его словам, успех фильма он измеряет просто: если после просмотра люди захотят спорить о судьбе Андрея — значит, всё получилось.

На вечер пришли режиссёры Клим Шипенко, Андрей Кравчук, Евгений Сангаджиев и Пётр Буслов, актёры Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Ирина Безрукова, Аглая Тарасова и многие другие.

Фильм снят при участии ВГИК, Gonzo Film и ON студии, при информационной поддержке НТВ и финансовой — Министерства культуры РФ. Прокатом занимается кинокомпания «Наше кино». В широкий прокат «Коммерсант» выходит 23 апреля.