Жгут целенаправленно? В центре Рязани вновь произошёл ночной пожар 

На улице Вокзальной в ночь на 11 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

«На Вокзальной ночью произошел пожар, сгорела очередная мусорка», — пишет автор поста.

Ранее в соцсетях неоднократно появлялись сообщения о горящих мусорных баках в этом районе. Каких-либо серьёзных последствий от пожаров не было — оперативно работают сотрудники МЧС, но регулярность возгораний может пугать.

В различных соцсетях пользователи часто пишут о горящих старых домах, что их поджигают специально, чтобы освободить место под застройку. При этом рязанцы забывают, что в таких местах собираются бомжи, любители выпить, иногда играют дети. Поэтому пожар может начаться в любой момент.

Только вот зачем поджигать мусорные баки? На этот вопрос ответа пока нет, официальных комментариев от полиции или чиновников не поступало.

