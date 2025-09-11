Жгут целенаправленно? В центре Рязани вновь произошёл ночной пожар 

На улице Вокзальной в ночь на 11 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
«На Вокзальной ночью произошел пожар, сгорела очередная мусорка», — пишет автор поста.
Ранее в соцсетях неоднократно появлялись сообщения о горящих мусорных баках в этом районе. Каких-либо серьёзных последствий от пожаров не было — оперативно работают сотрудники МЧС, но регулярность возгораний может пугать.
В различных соцсетях пользователи часто пишут о горящих старых домах, что их поджигают специально, чтобы освободить место под застройку. При этом рязанцы забывают, что в таких местах собираются бомжи, любители выпить, иногда играют дети. Поэтому пожар может начаться в любой момент.
Только вот зачем поджигать мусорные баки? На этот вопрос ответа пока нет, официальных комментариев от полиции или чиновников не поступало.
