Жена омского депутата снимала порно-фильмы со школьницами и выкладывала их в сеть

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В селе Покровка Омской области следователи завели дело на жену местного депутата Алексея Анищенко. Ее подозревают в интимной связи со школьницами и распространении интимных видео. Об этом сообщает Life.

Все началось в декабре 2020 года. Женщина выпивала вместе с 15-летней девочкой. Во время посиделки жена депутата предложила школьнице сняться в порнофильме и сделать несколько обнаженных фотографий. При этом она заверила подростка, что снимки и запись останутся в ее телефоне.

— В следующую встречу женщина вступила в половую связь с 15-летней школьницей. За это 23-летняя Ольга Анищенко заплатила девочке 3 000 рублей. Через месяц школьница увидела в одном из telegram-каналов видео с ее участием, — рассказали в правоохранительных органах.

Женщина заверила школьницу, что ее телефон взломали и выложили содержимое в соцсети.

—По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. В отношении обвиняемой — матери двух малолетних детей — избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает СУ СКР по Омской области.

Ольгу Анищенко поместили под домашний арест.

У нее изъяли 80 гигабайт фото и видеоматериалов. Их отправили на экспертизу, которая установит, являются ли материалы порнографическими.

По этому делу следователи допросили и мужа подозреваемой — местного депутата. Во время беседы Алексей Анищенко рассказал, что не имеет отношения к делу жену, однако признался в интимной связи со школьницей.

По его словам, в декабре 2020 года он обоюдному согласию вступал в половую связь с 17-летней девушкой. Родители школьницы были против их общения, так как опасались плохого влияния Ольги. Местные жители замечали, что в своих социальных сетях жена депутата выкладывает обнаженные фотографии.