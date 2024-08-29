30 августа. Этот день в истории. Железнодорожная катастрофа в Загребе

Крушение поезда Direkt Orijent — крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Югославии и Хорватии, произошедшая в ночь на пятницу, 30 августа 1974 года, на центральном вокзале Загреба. В результате трагедии погибли 153 человека, а около 90 получили ранения.

Пассажирский экспресс Direkt Orijent (поезд № 10410) следовал по маршруту Афины — Белград — Загреб — Дортмунд и был управляем тепловозом № 216 серии 661 «Кеннеди», выпущенным американской компанией General Motors в 1966 году. Поезд состоял из 9 вагонов: 7 купейных и 2 плацкартных, произведённых в Германии в 1930-х годах и прошедших капитальный ремонт в 1950 году. В поезде находилось около 400 пассажиров, большинство из которых были югославами, возвращающимися в Германию после летнего отдыха.

По свидетельствам выживших, поезд двигался с большой скоростью и не останавливался на нескольких станциях, что может свидетельствовать о попытке нагнать опоздание. При подъезде к вокзалу Загреба на участке с ограничением скорости 40 км/ч, машинист применил тормоза, но не успел замедлить поезд, который влетел в кривую на скорости 104 км/ч. Это привело к сходу с рельсов и разрушению вагонов, что вызвало многочисленные жертвы.

Расследование установило, что машинист Никола Кнежевич и его помощник Степан Варга были сильно переутомлены, так как работали непрерывно 52 часа. Это стало причиной того, что они задремали и не успели вовремя применить тормоза. Суд признал их виновными: машинист был приговорён к 15 годам лишения свободы, а его помощник — к 8 годам.

Это трагическое происшествие подчеркнуло важность соблюдения режима работы и отдыха локомотивных бригад и привело к изменениям в правилах безопасности на железнодорожном транспорте.