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Завершилось формирование нового состава Общественной палаты Рязанской области

7info

Во вторник, 23 мая, утверждены 12 членов общественной палаты Рязанской области. Формирование нового состава ОП завершено.

Заседание, на котором утвердили кандидатуры от местных общественных объединений, прошло в Доме общественных организаций. Участие в нём принимала министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина.

В состав включены: Ольга Баканова, Наталья Барышова, Валерия Змейкова, Зулайхо Кадирова, Тамара Калинина, Алексей Меринов, Артём Павлухин, Ксения Паначёва, Андрей Поселкин, Василий Фатеев, Юрий Фукс, Виолетта Чёрная.

По словам Фоминой, главная задача органа — отстаивать и защищать интересы людей, поддерживать работу общественных организаций.

По закону, треть членов ОП Рязанской области предлагает губернатор, треть — областная Дума. Затем эти 24 человека утверждают оставшиеся 12 кандидатур, предложенные общественными объединениями.

Завершилось формирование нового состава Общественной палаты Рязанской области
Завершилось формирование нового состава Общественной палаты Рязанской области
Завершилось формирование нового состава Общественной палаты Рязанской области

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