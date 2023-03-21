За сутки вода в Оке в черте Рязани поднялась на 54 сантиметра

За сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 54 сантиметра и составляет 232 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС России.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 28 сантиметров и составляет 350 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе города Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 24 сантиметра и составляет 237 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 30 сантиметров и составляет 369 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 30 сантиметров и составляет 471 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 19 сантиметров и составляет 734 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

У города Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 26 сантиметров и составляет 207 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки подтоплен 1 участок дороги Шумашь — Заокское, Коростово в Рязанском районе. Остаются подтопленными 13 низководных мостов (Скопинский район – 1, Кораблинский район – 3, Путятинский район – 2, Сапожковский район – 3, Старожиловский район – 1, Спасский район – 2, Рыбновский район — 1) и 2 участка дороги (Михайловский район – 1, Рязанский район – 1). Водой отрезаны 9 населенных пунктов: на территории Сапожковского района – 4, Путятинского района – 3, Старожиловского района – 2.

На территории Рязанской области организовано 6 лодочных переправ с 13.03.2023. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется. Движение транспорта по мостам прекращено, установлены ограждения и запрещающие знаки, проведено оповещение населения.