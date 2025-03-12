За склонение к аборту планируют ввести штрафы в Рязанской области

В Рязанской области планируют ввести закон о запрете склонения беременной женщины к аборту. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что уговорить женщину к прерыванию беременности могут путём уговоров, предложений, подкупа, обмана и другими способами. За склонение к аборту могут ввести штраф. Для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Под действие закона не попадут близкие родственники беременной (дети, супруг, родители, опекуны, усыновители). Также планируется не применять меры к врачам, которые проинформируют женщину о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности.

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После принятия закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Ранее депутат Рязгордумы выступила за запрет склонения к абортам.