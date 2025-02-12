Депутат Рязгордумы выступила за запрет склонения к абортам

Депутат Рязанской городской Думы Елена Акимкина предложила на законодательном уровне ввести запрет в области на склонения к абортам. На эту тему она высказалась на своей странице ВКонтакте.

Такие законы в 2023–2024 годах приняты уже в 18 регионах нашей страны. Рассматривается он и в Рязанской области.

Как отметила Елена Акимкина, тема запрета склонения к абортам ожидаемо неоднозначна для нашего общества. Ожидаемо — потому что нас приучили относиться к этому действу как к медицинской услуге. Одним из результатов выученного общественного отношения к аборту стало повальное эгоистичное и инфантильное отношение мужчины к своей женщине.

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По мнению депутата, отношения между мужчиной и чужой женщиной стали нормой в современном обществе, потому как нежелательную беременность можно прервать. Но результат для общества страшен не только количеством абортов. Но и отсутствием шансов для мужчины стать истинно взрослым, самодостаточным, ответственным и надежным.

При этом, как показывает статистика, аборт приносит плачевные последствия для женщины в медицинском, в женско-материнском и в душевном смысле. Взрослая адекватная женщина должна понимать, что последует за близостью с мужчиной, и более осознанно подходить к выбору отца для своих сыновей и дочерей.

Также как и взрослый адекватный мужчина, вступая в интимные отношения с женщиной, изначально должен осознавать заложенные природой последствия своего контакта и однозначно должен брать отцовскую ответственность за зачатие и последующее рождение своего ребенка. Иначе это инфантилизм и безответственность.

«Верю, что мы в Рязанской области последуем прекрасному примеру двух десятков российских регионов. И запретим склонение к абортам, установим штрафы, запретим предлагать женщине сделать аборт. Даже думать о таком предложении. Допускаю и даже слышала, что при обсуждении законопроекта звучат опасения коварного использования женщиной возможности оштрафовать супруга, родственника, знакомого, врача за предложение сделать аборт. Но мне, как юристу, как женщине и как матери своих дочерей и сына, понятно, что цель законопроекта не в наполнении бюджета взысканными штрафами, а совершенно в другом», — пишет Елена Акимкина.

В продолжении глобальной перестройки в наших умах и в общественном сознании в вопросе понимания ценности зародившейся жизни, женщины, взрослых ответственных отношений.

Акимкина уверена, что как только такой закон вступит в силу, будущее резко улучшится: общество забудет о нормализации разговоров об аборте, о постановке аборта в один ряд с удалением какого-либо органа. Все будут восхвалять и оберегать беременную женщину, искренне радоваться новому человеку, растущему под ее сердцем. Именно такое отношение станет нормой. И в этом отличительный признак здорового на голову общества.