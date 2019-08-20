Жителя Коми будут судить за гибель 8-летнего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.125 УК РФ (оставление в опасности) и ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).



18 сентября 2018 года в правоохранительные органы Воркуты от директора школы поступило сообщение о том, что с начала учебного года 8-летний учащийся не посещает школу. Со слов педагога, в первую неделю сентября после нескольких попыток удалось связаться по телефону с 37-летним отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и прохождением лечения в поликлинике (мать ребенка умерла), но в последующем связь с мужчиной была потеряна: на звонки не отвечал, дверь в квартиру не открывал. Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где мальчик стоял на учете как страдающий сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый). Медики пояснили, что после 15 сентября отец мальчика должен был получить инсулин и тестовые полоски на следующий период, но не сделал этого. За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Педагоги и медицинские работники неоднократно приходили по месту жительства мальчика, а также местам его возможного пребывания, но все попытки найти мальчика или его отца оказались безрезультатными.



Получив эти данные, следственно-оперативной группой было принято решение вскрыть двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном. В квартире был обнаружен отец мальчика, который пояснил, что несколько дней назад его сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве. В ходе осмотра указанного мужчиной места на территории гаражного комплекса по улице Некрасова была обнаружена дорожная сумка, в которой находилось тело ребенка.



В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в качестве вероятной причины эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца.



По данным следствия, в период с 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появились рвота и повышенная температура. Несмотря на это, отец мальчика, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности на общую сумму более 21 тысячи рублей, которые зачислялись на расчетный счет мальчика.



В ходе следствия фигурант признал вину. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

