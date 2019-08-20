Николай Любимов: К концу этого года регион должен показать реальные перемены к лучшему в жизни людей

К концу этого года регион должен показать реальные перемены к лучшему в жизни людей. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил во вторник, 20 августа, на совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов.

Любимов отметил, что на реализацию нацпроектов в регионе будут направлены 6,7 млрд. рублей. Общий бюджет региональных проектов за 6 лет составит более 67 миллиардов, сообщает сайт регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что многое в достижении поставленных целей зависит от эффективности работы муниципалитетов, максимальной вовлеченности в этот процесс глав администраций районов.

– Местным органам власти необходимо более активно работать над повышением доходной части бюджетов, привлекать бизнес, предпринимательское сообщество. Важен неформальный подход, личная инициатива и результат, – сказал Николай Любимов. – Мы должны вести постоянное, очень плотное взаимодействие с жителями. Учитывать мнения и замечания людей, рассказывать о том, какие позитивные изменения произойдут в их районах, в конкретных поселениях. Это впрямую влияет на социальное самочувствие в обществе.

В рамках совещания были заслушаны доклады глав администраций ряда районов о результатах исполнения нацпроектов на их территориях. Состоялось предметное обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности работы по достижению национальных целей.