Жириновский вместе с командой станцевал под хит Little Big

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский поздравил группу Little Big с попаданием в список участников «Евровидения». Политик вместе со своей командой исполнил танец под песню коллектива, сообщает РИАМО.

Жириновский опубликовал поздравление на своей странице в соцсети Инстаграм. Там же он разместил видео, в ходе которого танцует вместе с сотрудниками своей партии под композицию Faradenza.

– Поздравляю Little Big с участием в «Евровидении», уверен, у вас все будет окей, – написал Владимир Вольфович.