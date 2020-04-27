Женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке в Чебоксарах

В Чебоксарах местная жительница ударила по лицу сотрудника полиции, а ее родственница укусила участкового. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.
В Сети опубликовано видео случившегося. На кадрах видно, что женщины оказывают сопротивление, кричат и пытаются убежать.
По предварительной информации, полицейские сделали женщине замечание о нарушении режима самоизоляции. В ответ она стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт.
Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола. В МВД по Чувашской Республике организовали проверку конфликтной ситуации.
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