Женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них в Дагестане

Возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 46-летней жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 7 сентября на окраине села Какамахи. Конфликт между четырьмя мужчинами перерос в драку. Подозреваемая — жена одного из участников конфликта — в этот момент находилась в машине. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Сообщается, что один скончался на месте, второго госпитализировали.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.