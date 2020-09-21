Задержан подозреваемый в убийстве выпавшей из окна голой девушки

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 22-летней девушки, выпавшей из окна без одежды. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал РЕН ТВ.

Речь идет о 31-летнем мужчине, который получил ножевые ранения. Инцидент произошел 19 сентября в доме на Ново-Александровской улице. Девушка выпала из квартиры, расположенном на 13-м этаже.

Мужчина утверждает, что погибшая его ударила ножом. Он с двумя друзьями пригласил девушку в гости провести вместе время. По его версии, они распивали алкоголь и заснули, а проснулся он от того, что девушка наносит ему удары ножом. После этого молодой человек якобы выбежал на улицу, а когда вернулся, то увидел, что девушки в квартире уже нет.