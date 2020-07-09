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В четверг, 9 июля, задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Задержание проводили сотрудники СК и ФСБ России. По версии следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Доказательства его причастности были собраны в ходе расследования дела ОПГ и совершённых её членами в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области преступлений.

В ближайшее время губернатору будет предъявлено официальное обвинений, кроме того, суд примет решение о мере пресечения.

Кроме Фургала также задержаны четверо активных членов ОПГ.