Яндекс.Новигатор покажет точки ограничения для въезда в Мурманской области

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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В Яндекс.Навигаторе появились информационные точки об ограничениях въезда в населённые пункты Мурманской области, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Популярный сервис совместно с правительством региона вносит свой вклад в общее дело по информированию граждан о возможных угрозах.

Сегодня такие ограничения приняты в отношении городов Апатиты, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Ковдорского района и посёлков Белокаменка, Ура-Губа и Териберка.

Подъезды к этим населённым пунктам ограничены КПП, на которых работают сотрудники полиции. На трассе установлено семь дополнительных табло, предупреждающих об ограничениях въезда в указанные муниципалитеты региона, сообщает  Мурманский оперативный штаб.

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