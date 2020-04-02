Яндекс.Новигатор покажет точки ограничения для въезда в Мурманской области

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В Яндекс.Навигаторе появились информационные точки об ограничениях въезда в населённые пункты Мурманской области, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Популярный сервис совместно с правительством региона вносит свой вклад в общее дело по информированию граждан о возможных угрозах.

Сегодня такие ограничения приняты в отношении городов Апатиты, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Ковдорского района и посёлков Белокаменка, Ура-Губа и Териберка.

Подъезды к этим населённым пунктам ограничены КПП, на которых работают сотрудники полиции. На трассе установлено семь дополнительных табло, предупреждающих об ограничениях въезда в указанные муниципалитеты региона, сообщает Мурманский оперативный штаб.