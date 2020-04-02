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На улицах Рязани возобновляется дезинфекция

В Рязани возобновляется дезинфекция улиц для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дороги, тротуары, места общего пользования, а также детские и спортивные площадки обработают специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Работы будут проводить сотрудники Дирекции благоустройства города. Дезинфекция детских площадок началась в 11.30, сообщает сайт администрации города. Улицы начнут обрабатывать 3 апреля с 19.20.

Рязанцев просят не выходить из дома в период дезинфекции улиц, а также закрыть окна и двери как можно плотнее.

Администрация Рязани также просит руководителей магазинов и предприятий по возможности завершить рабочий день к 18.00, чтобы сотрудники могли добраться домой до начала проведения дезинфекции.

В 19.15 работа общественного транспорта будет приостановлена. На каждый маршрут общественного транспорта в 21.00 выйдут по 2 дежурных автобуса или троллейбуса.

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