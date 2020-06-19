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Заграница нам поможет. В Орле ждут медицинской помощи от США

7info7
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В Орле состоялось заседание комитета по здравоохранению, в ходе которого был заслушан доклад   Владимира Николаева  — заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области, по ситуации с коронавирусвом в регионе.

Чиновник отчитался о медицинском оснащении больниц и финансовых выплатах медикам.

В медицинских учреждениях региона развёрнуто 967 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Аппараты ИВЛ подключены к 170 койкам.

В апреле и мае финансовые выплаты получили 4861 медицинский работник.

В медицинском департаменте ожидают, что в ближайшее время в регион поступит ещё 5 аппаратов ИВЛ,  переданных из США в качестве гуманитарной помощи, — пишет «Инфо-Сити»  .

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