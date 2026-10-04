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Новости России

Кристина Орбакайте потратит 80 миллионов рублей на ремонт затопленного пентхауса в Майами

Анастасия Мериакри
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Кристина Орбакайте столкнулась с необходимостью крупных финансовых вложений в свою американскую недвижимость. Артистке предстоит провести капитальный ремонт своего элитного пентхауса в Майами, который пострадал от масштабного потопа три года назад. По предварительным оценкам канала Mash, стоимость восстановительных работ может составить от 500 до 900 тысяч долларов (более 80 миллионов рублей).

Речь идет о роскошных апартаментах площадью 285 квадратных метров в престижном жилом комплексе. Объем работ действительно впечатляет: певице предстоит полностью заменить сантехнику и напольные покрытия, перенести розетки и заново смонтировать вентиляционную систему. Строителям также придется возводить новые каркасы стен и обшивать их гипсокартоном.

Особую сложность представляет строгий бюрократический контроль: каждый этап ремонта требует отдельной сдачи городским инспекторам. К примеру, новые стены прошли проверку лишь со второй попытки в начале сентября, а крепеж гипсокартона был одобрен лишь через неделю. Если электрика и сантехника успешно прошли контроль, то система вентиляции все еще нуждается в доработках и повторной инспекции.

Причина таких колоссальных трат кроется в инциденте трехлетней давности. Апартаменты певицы затопил сосед – американский ювелирный бизнесмен, в результате чего водой были залиты почти 300 квадратных метров. Более двух лет Орбакайте вела судебные тяжбы как с виновником происшествия, так и с местным товариществом собственников жилья (ТСЖ), которое, по мнению артистки, допустило прорыв труб.

Лишь в конце прошлого года сторонам удалось достичь мирового соглашения: Кристина Орбакайте согласилась отозвать свои претензии, но поставила условием полное устранение всех последствий потопа.

Напомним, шикарные апартаменты с четырьмя ванными комнатами были подарены Кристине ее матерью, Аллой Пугачевой, еще в 2004 году. Тогда стоимость жилья оценивалась примерно в 2 миллиона долларов, но за два десятилетия рыночная цена объекта выросла в два с половиной раза. Примечательно, что только ежегодные налоги на эту недвижимость обходятся певице в 40 тысяч долларов.

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