В Сочи ветеранов поздравили бутылкой водки и порцией гречки

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В Сочи ветеранам в честь Дня Победы вручили бутылку водки и порцию каши. Снимок «подарка» появился в соцсетях накануне.

На приложенной к подарку записке можно прочитать, что этот продуктовый набор для участников войны преподнесён от лица депутатов городского собрания и директора гимназии №44.

Инцидент прокомментировали в администрации Сочи. Там заявили, что эта акция не является городской. РЕН ТВ приводит слова пресс-секретаря:

 Есть такая традиция в сочинской гимназии №44 собирать у себя ветеранов и накрывать им столы. Поскольку в этом году карантин, акция была видоизменена. В ежегодной акции принимают участие родители и весь преподавательский состав во главе с директором.

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