В Омске сын «умертвил» отца ради легких денег

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ленинского округа в Омске, который подозревается в мошенничестве. Об этом пишет портал «ОмскИнформ».
По предварительной версии, злоумышленник попросил знакомую занять деньги на похороны скоропостижно скончавшегося отца. В итоге женщина перевела на его банковскую карту пять тысяч рублей.
Вскоре мужчина перестал выходить на связь, хотя обещал вернуть долг. Полицейские задержали молодого преступника. На допросе задержанный пояснил, что его отец жив, денежные средства занял под таким предлогом, чтобы ему не смогли отказать.
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