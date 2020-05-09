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В Нижнекамске девушка выпала из окна после ссоры с возлюбленным

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В Нижнекамске девушка выпала с четвёртого этажа после ссоры с парнем.

Инцидент случился в доме №15 по улице Чулман. Как пишет KazanFirst, 17-летняя местная жительница находилась на лестничной клетке вместе с возлюбленным и подругой. В какой-то момент девушка приревновала парня к приятельнице, сбежала вниз по лестнице и прыгнула из окна. Сообщается, что вторая участница ссоры пыталась её остановить, правда, это не увенчалось успехом.

Скорую помощь выпавшей из окна юной жительнице Нижнекамска вызвали прохожие. Девочка впала в кому. Её госпитализировали и прооперировали. На данный момент жизни подростка ничего не угрожает.

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