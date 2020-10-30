Сотрудники Росгвардии «крышевали» наркодилеров в Омске

В Омске разоблачили преступную группу из числа сотрудников Росгвардии, которые «крышевали» наркодилеров, получая от них взятки. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Сообщается, что двое росгвардейцев взамен должны были не трогать наркодилеров и не привлекать их к уголовной ответственности. Сотрудникам ФСБ стало известно, что начальник взвода росгвардейцев-взяточников хранил у себя наркотики.

Подозреваемые были задержаны с поличным 23 октября в результате проведенной спецоперации после получения взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотиков.

реклама

Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой» и «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».