Самодельная карусель убила семилетнюю девочку в Ивановской области

Портал «Вести» сообщил, что причиной гибели 7-летнего ребенка в Ивановской области стала самодельная карусель.

Трагедия произошла 26 сентября в Лежневском районе. Сообщается, что девочка каталась на веревочной карусели. Сооружение крепилось на деревянном столбе, который внезапно треснул и обрушился на ребенка.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, назначены экспертизы для выяснения деталей случившегося.